Еще одна область отложила проведение пробного ВНО из-за коронавируса

Уже в трех «краснозонных» регионах не получается вовремя провести пробное выпускное тестирование школьников. Как сообщает Центр оценивания качества образования, вслед за Киевом и Черниговщиной Николаевская область объявила, что тоже переносит пробное ВНО с 10 на 24 апреля.

Причина переноса тестирования в Николаеве — та же, что и у коллег из других областей. Из-за ужесточения карантина общественный транспорт либо не ходит, либо работает в спецрежиме, а потому к пунктам тестирования не смогут добраться ни участники, ни педагоги-организаторы.

В остальных регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано, 10 апреля. Видеокомментарии к тестам будут доступны уже 11 апреля, но Центр просит школьников из Киева, Николаевской и Черниговской областей воздержаться от ознакомления с вопросами на тестирование.

Напомним, в Раде уже зарегистрирован законопроект об отмене обязательного прохождения ВНО выпускниками в 2021 году. Комитет по образованию рекомендовал принять этот закон.

Фото pixabay.com

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