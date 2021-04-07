Сайт НАТО пополнился украинским языком

Отныне информацию на официальном сайте Североатлантического альянса можно читать и на украинском языке.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Показательный шаг, демонстрирующий высокий уровень нашего сотрудничества. Членство в НАТО является одним из приоритетов политики Украины в области безопасности и мы постоянно двигаемся к этой цели», — написал премьер в соцсетях.

Офіційний сайт #НАТО тепер можна переглянути українською. Показовий крок, який демонструє високий рівень нашої нинішньої співпраці. Членство в НАТО є одним із пріоритетів безпекової політики #України, і ми постійно рухаємося до цієї мети. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 7, 2021

Напомним, что во время телефонного разговора с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал НАТО «единственным путем к завершению войны на востоке Украины».

Фрагмент фотографии с Pixabay.

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