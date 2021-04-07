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Украина

Кабмин снял ряд ограничений для «красной» зоны: что разрешено

15:45 7 апреля 2021
Карантин

В среду, 7 апреля, на своем заседании Кабмин решил разрешить торговать посадочными материалами и работать химчисткам, а также снял некоторые другие ограничения для регионов, которые находятся в «красной» зоне карантина в связи пандемией коронавируса. Об этом сообщает ICTV.

В результате решения Кабмина в регионах из «красной» зоны карантина возобновляется работа химчисток, магазинов, торгующих посадочным материалом, а также банков, АЗС, аптек, зоомагазинов и магазинов, продающих продовольствие, бытовую химию.

Ранее в «красной» зоне запрещалась любая торговля, кроме продуктовых и зоомагазинов. Запрет продолжает распространятся на ТРЦ, развлекательные заведения, заведения общественного питания и непродовольственные рынки, магазины.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль считает, что в Украине нет необходимости вводить тотальный локдаун.

Иллюстративное изображение с Pixabay

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