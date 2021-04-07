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Украина

Украинские чиновники оказались владельцами биткоинов на 75 миллиардов гривен

15:31 7 апреля 2021
Биткоины

В Украине чиновники задекларировали более 46 тысяч биткоинов на 75 миллиардов гривен.

Об этом сообщает вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, биткоины есть в декларациях 652-х чиновников.

«Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кеш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали», — написал он на своей страничке в соцсетях.

Кстати, ранее «Радио Свобода» сообщало, что криптовалюту задекларировали 15 народных депутатов Украины. Среди них 10 «слуг народу», один член ОПЗЖ, а также представители депутатских групп «За майбутнє» та «Довіра».

Отмечалось, что больше всего криптовалюты есть у представителя «За майбутнє» Анатолия Урбанского — 4256,3278 Bitcoin и 4256,3278 Bitcoin Cash (в гривневом эквиваленте по состоянию на 5 апреля 2021 это соответственно — около 6 981 867 306 грн и 72 652 536 грн).

Ранее американский журнал Forbes опубликовал обновленный список самых богатых людей в мире, в который вошли 2 755 миллиардеров. В том числе, и семеро украинцев.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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