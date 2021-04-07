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Украина

Украина взялась развивать крымскотатарский язык

15:09 7 апреля 2021
Крымский татарин

Правительство Украины утвердило Концепцию развития крымскотатарского языка. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщает в своем Telegram-канале.

«Развитие крымскотатарского языка является важной частью стратегии деоккупации Крыму, направленной на защиту языка и сохранения самобытности коренного народа. Особенно в период оккупации, когда фактически сведены к нулю все условия для развития на исторической родине», — отметил Шмыгаль.

От подчеркнул, что развитие крымскотатарского языка поможет укреплению связей с гражданами, проживающими на временно оккупированном украинском полуострове.

«Это четкий сигнал нашим партнерам, что мы видим стратегию и реализовываем ее», — сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в РФ и в Крыму незаконно содержатся 109 граждан Украина, большинство из них — крымские татары.

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