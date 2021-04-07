Семенченко оставили под арестом

Бывший народный депутат и экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, арестованный на два месяца без права залога по делу о создании частной военной компании, останется под стражей.

Такое решение принял Киевский апелляционный суд, отказавший адвокатам Семенченко. По информации «Обозревателя», его предлагали взять на поруки бывший народный депутат Украины Степан Хмара, лидер ОУН Николай Коханивский и фермеры из Днепропетровской области.

Отмечается, что экс-нардеп останется под стражей до 24 мая.

Напомним, что проходящий по этому же делу «внештатный агент НАБУ» Евгений Шевченко внес залог в 5 млн гривен и вышел на свободу.

Фото со странички Семена Семенченко в социальных сетях.

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