Американский дипломат допустил открытую военную атаку России на Украину
Эскалацию, которую нагнетает Россия вокруг границ Украины, обсуждают во многих странах мира. Некоторые политики и эксперты не исключают, что Путин может напасть на Украину и развязать настоящую войну. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман высказал американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепа США Дэниел Фрид.
«Я не убежден, что Путин будет атаковать, но он может», — сказал дипломат.
Фрид напомнил о грузинской войне 2008 года и нападении российских войск на Украину в 2014 году, когда после бегства Януковича Киев не знал, как ответить.
«Сейчас если Путин начнет атаковать — украинцы ответят, и это будет настоящая война. А ведь эта война в России не пользуется популярностью, и Путин знает об этом», — сказал дипломат.
Фрид также подчеркнул, что России не удастся скрывает свои потери в случае новой войны так, как она это делает на оккупированном Донбассе.
При этом дипломат подчеркнул, что США будут защищать нашу страну в случае вторжения России.
Напомним, российский публицист Леонид Радзиховский заявил, что в случае нападения России на Украину, армия РФ понесет огромные потери, которые вызовут непонимание у российского общества и резко снизят рейтинг президента Путина. «Прогулки» и «маленькой победоносной пиар-войны» в Украине Кремлю не стоит ожидать.
Фото ipress.ua/10
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