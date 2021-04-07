Шмыгаль высказался о возможности «тотального локдауна по всей стране»

В среду. 7 апреля, на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас нет необходимости вводить общеукраинский локдаун. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«По некоторым регионам, после введения „красного“ уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов, наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса», — отметил Денис Шмыгаль.

Премьер считает, что сохранение такой динамики вскоре позволит вернуть такие регионы в «оранжевую» зону.

«Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает, и вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды», — сказал Шмыгаль.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что локдаун в Киеве могут продлить до 10 мая.

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