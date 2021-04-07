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Украина

США могут прикрыть Украину от ударов российских ВВС, — эксперт

2:31 8 апреля 2021
Истребитель-бомбардировщик Су-34

Военный эксперт и историк Михаил Жирохов не исключает, что в случае начала Россией боевых действий Соединенные Штаты Америки могут прикрыть Украину от ударов, объявив ее бесполетной зоной.

Об этом эксперт рассказал в интервью «ФАКТАМ», добавив, что никто воевать за Украину не будет.

«Да, американцы могут грозить России Шестым флотом, дислоцированным в Средиземном море. И все. Никаких „Томагавков“ по Крыму или Ростовской области не будет. Помощь нам — это какая-то разведывательная информация, вооружение, которое сейчас перебрасывается, РЛС. Но, повторюсь, воевать за нас никто не будет», — отметил он.

Что же касается возможного «прикрытия» со стороны США, то он назвал такой вариант «гипотетическим».

Полный текст интервью с Михаилом Жироховым читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото истребителя-бомбардировщик Су-34 ВВС РФ из Википедии.

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