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Украина

СМИ сообщили о планах продлить локдаун в Киеве до 10 мая

14:04 7 апреля 2021
карантин

В краснозонном Киеве, в котором с 5 апреля ввели жесткий локдаун, ограничения могут продлить до конца майских праздников. Об этом пишет Kyiv Live, ссылаясь на собственные источники в Минздраве.

«Локдаун в Киеве будет продлен до конца майских праздников, чтобы «проскочить «Пасху», — цитирует ресурс слова источника.

С понедельника, 5 апреля, Киев перешел на усиленный карантин из-за роста количества COVID-больных и госпитализаций с тяжелым течением болезни. Минимум до 16 апреля будут закрыты школы и детские сады, а общественный транспорт будет работать по специальным пропускам для пассажиров.

За минувшие сутки в Киеве COVID-19 заразились 1417 человек.

Всего в Украине инфекцию за сутки подхватили 15415 человек. По распространению коронавируса Украина занимает первое место в Европе.

Фото из открытых источников

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