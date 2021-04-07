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Украина

Секретарь СНБО назвал Зеленского самым проукраинским президентом

13:50 7 апреля 2021
Алексей Данилов

Секретарь Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал действующего президента Владимира Зеленского одним из самых проукраинских президентов.

«Я с самого начала был уверен, и это мало кто разделял, что Владимир Александрович будет одним из самых проукраинских президентов. И мы это с вами еще увидим», — заявил он в интервью «LB».

Журналистка Соня Кошкина поинтересовалась, на чем основывалась такая уверенность, поскольку риторика Зеленского в первый год президентства была достаточно примирительной. Она упомянула, в частности, о словах действующего главы государства, который хотел «посмотреть в глаза Путину» и том, что нужно «просто перестать стрелять».

«Я не участвовал в формировании тех нарративов, о которых вы говорите. Это была ситуация, когда Владимир Александрович только пришел на должность, у него было одно, условно говоря, информационное пространство. Он искренне считал, что так можно сделать, и обещал это от чистого сердца. Но жизнь повернула иначе — нас начали, извините, обманывать», — сказал Данилов.

Что же касается активизации СНБО, принявшего в последнее время немало резонансных решений, в том числе и о введении санкций, то, по его словам, это не связано с попыткой повысить рейтинг президента и «Слуги народа».

«Мы точно не имеем отношения ни к каким рейтингов. Я уже говорил, еще раз могу сказать — мы выполняем свое государственное дело», — сказал секретарь СНБО и добавил: «То, что касается политической составляющей, то это не ко мне, я не являюсь членом партии „Слуг народа“, я тот человек, который работает на государство. Сегодня у нас в государстве президент, я, соответственно, работаю на президента».

Ранее секретарь СНБО предложил избегать термина «Донбасс», если речь идет о Донецкой и Луганской областях. По его мнению, нарративы о Донбассе, как об отдельной территории со своими правилами, навязаны страной-агрессором.

Фото со странички Алексея Данилова в соцсетях.

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