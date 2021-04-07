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Украина

«Путин недооценил Зеленского»: Кулеба объяснил эскалацию на Донбассе

13:48 7 апреля 2021
Владимир Зеленский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Кремле пытаются повлиять на президента Зеленского. Об этом он сказал в интервью изданию Liberation.

Как считает глава украинского МИД, президент РФ Путин недооценивал Владимира Зеленского. И когда в Кремле поняли, что лидер Украины не пойдет на компромиссы, решили действовать по другому.

«Стремление Зеленского к диалогу не означает, что он готов идти на компромисс в национальных интересах и уступать по вопросам, имеющим решающее значение для будущего украинского государства», — уверен Дмитрий Кулеба.

По его словам, эскалация на Донбассе требуется Кремлю. Ее основная цель — сделать Зеленского «более гибким».

Напомним, в Минобороны Украины отметили, что Россия может искать формальный повод для начала войны.

Фото Владимира Зеленского из соцсетей

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