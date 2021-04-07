27.73 / 27.93 32.76 / 33.12
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Главарь «ДНР» пригрозил захватом новых территорий Украины

13:21 7 апреля 2021
Донецк

Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин вновь заговорил об «активизации» боев и пригрозил «наступлением».

Как передает «Раньше всех. Ну почти», Пушилин не исключил привлечения добровольцев в случае активизации боев в Донбассе, заявив, что «если Киев будет наступать, то „ДНР“ не остановится на нынешних границах республики».

Напомним, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области объявили «мобилизацию».

В связи с этим журналист Денис Казанский предположил, что объявленная боевиками принудительная мобилизация юношей заставит семьи уезжать, а главарей боевиков — закрывать возможности для выезда с территории ОРДЛО.

699

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

карантин

СМИ сообщили о планах продлить локдаун в Киеве до 10 мая

Елена Кравец

Елена Кравец похвасталась двумя одновременными романами

Денис Шмыгаль

Шмыгаль высказался о возможности «тотального локдауна по всей стране»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер