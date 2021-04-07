Минобороны Украины заподозрило Кремль в поиске Casus belli

В Министерстве обороны Украины отреагировали на фейковые сообщения о причастности ВСУ к гибели 5-летнего мальчика во временно оккупированном населенном пункте Александровское, отметив, что таким образом страна-агрессор Россия может искать формальный повод для начала войны.

«Типичная практика оккупантов и их марионеток — распространение дезинформации и лжи об Украине и наших военнослужащих. С особым цинизмом используется тема детей», — отмечают в оборонном ведомстве и напоминают о «распятом мальчике» — фейке, который тиражировался пропагандистами в 2014 году.

«Бесконечное антиукраинское шоу российской пропагандистской машины постоянно требует новых сценарных ходов, поэтому мы еще не раз станем свидетелями обсуждения „украинская подводных лодок в степях Донбасса“. К счастью, мир уже научился адекватно оценивать идиотские фикшн из Останкино. Если же для Кремля подобные выдумки — это поиск „казус белли“, то международное сообщество должно отнестись к этому со всей серьезностью», — говорится в сообщении.

Напомним, что в СММ ОБСЕ сообщили, что мальчик погиб в результате взрывной травмы и осколочных ранений. Это произошло в поселке, который находится в 14 км к югу от линии соприкосновения.

Фото с сайта Минобороны Украины.

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