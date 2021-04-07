27.71 / 27.91 32.72 / 33.08
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Минобороны Украины заподозрило Кремль в поиске Casus belli

13:00 7 апреля 2021
Министерство обороны Украины

В Министерстве обороны Украины отреагировали на фейковые сообщения о причастности ВСУ к гибели 5-летнего мальчика во временно оккупированном населенном пункте Александровское, отметив, что таким образом страна-агрессор Россия может искать формальный повод для начала войны.

«Типичная практика оккупантов и их марионеток — распространение дезинформации и лжи об Украине и наших военнослужащих. С особым цинизмом используется тема детей», — отмечают в оборонном ведомстве и напоминают о «распятом мальчике» — фейке, который тиражировался пропагандистами в 2014 году.

«Бесконечное антиукраинское шоу российской пропагандистской машины постоянно требует новых сценарных ходов, поэтому мы еще не раз станем свидетелями обсуждения „украинская подводных лодок в степях Донбасса“. К счастью, мир уже научился адекватно оценивать идиотские фикшн из Останкино. Если же для Кремля подобные выдумки — это поиск „казус белли“, то международное сообщество должно отнестись к этому со всей серьезностью», — говорится в сообщении.

Напомним, что в СММ ОБСЕ сообщили, что мальчик погиб в результате взрывной травмы и осколочных ранений. Это произошло в поселке, который находится в 14 км к югу от линии соприкосновения.

Фото с сайта Минобороны Украины.

237

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Елена Кравец

Елена Кравец похвасталась двумя одновременными романами

Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

Министерство обороны Украины

Минобороны Украины заподозрило Кремль в поиске Casus belli

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер