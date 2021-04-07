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Украина

Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ

12:23 7 апреля 2021
Свеча

В Львовской облгосадминистрации назвали имя бойца ВСУ, погибшего в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщили в ЛОДА, 26-летний Игорь Байтала — уроженец Львовской области. Он служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

«Соболезнования родным и близким нашего Воина. Печальная весть постигла его родителей в то время, когда оба заболели COVID-19. Вечная память Герою!» — говорится в сообщении. У погибшего остались родители и две сестры.

Как передает «Укринформ», накануне представители оккупационных «властей» передали украинской стороне тело военнослужащего, который пропал 3 апреля. На данный момент не известно, что произошло. Рассматриваются различные версии его исчезновения из расположения подразделения, в том числе потеря ориентировки и даже похищение.

Напомним, что 6 апреля в районе операции Объединенных сил на Донбассе получил осколочное ранение несовместимое с жизнью старший лейтенант Шпак Владимир Витальевич.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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