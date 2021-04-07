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Украина

Не явившийся в суд Тупицкий сослался на болезнь матери

12:14 7 апреля 2021
Тупицкий

Подавший иск на президента Зеленского, отстраненный глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился на заседание Печерского районного суда Киева, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

В ходе судебного заседания адвокаты Тупицкого сообщили, что он выехал за пределы Киева в связи с болезнью его матери. По словам адвокатов подозреваемого, сегодня ночью у 81-летней матери Тупицкого произошло обострение, поэтому их подзащитный поехал к ней в Черкассы.

Адвокаты предоставили суду распоряжение самого Тупицкого, датированное сегодняшним днем, что он уходит в отпуск.

По информации журналиста PavlovskyNews, прокурор Алексей Донской заявил, что Тупицкий пользуется старой проверенной схемой неявки в суд, предоставляя документы 2018−2019 годов о болезни его матери.

Заседание перенесли на 15 апреля в 10:00.

Ранее суд уже откладывал заседание по избранию Тупицкому меры пресечения из-за его неявки в судебное заседание.

Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда. Конституционный суд планирует собраться 12 апреля на специальное пленарное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос увольнения этих судей с должностей.

Фото ConstitutionalCourtofUkraine/Facebook

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