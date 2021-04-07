Кравчук пообещал лично убивать врагов в случае их вторжения в Украину

На фоне нагнетания ситуации на границах Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что готов, несмотря на возраст, защищать свой дом в случае полномасштабного вторжения армии РФ. Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Оружие почищено и подготовлено… Места в доме пристреляны… Стреляю я хорошо… Буду стрелять до последнего — пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его — сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью… В прошлом году я был на охоте. Со 150-ти метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил», — заявил Кравчук.

Напомним, эксперты считают активность российских военных этой весной беспрецедентной. Россия сосредотачивает у границ Украины такое количество военных и техники, которое дает возможность быстро начать полномасштабную наступательную операцию.

Фото из открытых источников

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