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Украина

Зеленский с веселым фото обратился к украинцам в день ковидных антирекордов

11:14 7 апреля 2021
Зеленский

В то время, как Украина заняла первое место в Европе по распространению коронавирусной инфекции, президент Владимир Зеленский на своей странице в Instagram поздравил соотечественников со Всемирным днем здоровья радостным снимком.

«Желаю 36,6 на термометре, 120/80 на тонометре и 99% на пульсоксиметре! Со Всемирным днем здоровья, берегите себя!», — написал Зеленский.

Реакция украинцев была неоднозначной. Президенту вспомнили неподъемные тарифы, низкие зарплаты и пенсии, пустые полки холодильников, отсутствие вакцин и обещанных посадок коррупционеров, а также многое из его обещаний.

Напомним, кроме первенства по распространению COVID-19, в Украине установлен антирекорд по суточной смертности от ковида. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер 481 украинец.

Фото Instagram/zelenskiy_official

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