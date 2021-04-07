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Украина

Резко повысившими цены таксистами в Киеве занялся АМКУ

10:48 7 апреля 2021
Водитель

В Антимонопольном комитете занялись таксистами, которые после усиления в Киеве карантинных мер, включая ограничения на проезд в общественном транспорте, резко увеличили цены за проезд.

Как сообщает глава Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза в первый же день действия жестких карантинных ограничений — с 5 апреля.

Отметив, что в отделение поступило много жалоб по этому поводу, он добавил: «Особенно поразила киевлян ценовая политика таких компаний, как „Убер“, „БОЛТ“ и „Уклон“, имеющих львиную долю заказов в Киеве. Следует отметить, что первые 2 компании имеют иностранные корни и работают через соответствующие приложения. Такое количество жалоб мы не можем игнорировать».

По мнению Хмельницкого, ситуация может свидетельствовать о «наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков нарушения» украинского законодательства.

Речь идет об антиконкурентных согласованных действия- субъектов хозяйствования или злоупотребление монопольным положением.

«Начато исследование по соблюдению участниками рынков предоставления услуг по перевозке пассажиров в Киеве, а также организации таких перевозок в период действия ограничительных мер, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2», — добавил глава терротделения.

На своей страничке в соцсетях он выложил пример цен за проезд у нескольких перевозчиков до аэропорта «Борисполь».

Экслюзивный материал о том, как киевляне пытаются добраться до работы и обратно после объявления «транспотного локдауна», читайте на сайте «ФАКТОВ».

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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