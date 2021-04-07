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Украина

Кравчук назвал США единственной страной, способной помочь Украине в конфликте с РФ

10:38 7 апреля 2021
Кравчук

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук, который инициировал экстренную встречу ТКГ в связи с обострением ситуации на Донбассе, считает, что разблокировать переговоры с Россией можно с помощью США. Об этом политик заявил в комментарии «РБК-Украина».

«США — единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, требуя от РФ выполнять международные нормы. Надо убедить США, чтобы они присоединились к конкретным действиям, связанным с организацией противодействия России и возвращением Украине ее территорий Донбасса и Крыма», — сказал Кравчук.

Напомним, Киев заявил, что не будет использовать минскую площадку для переговоров по Донбассу. В качестве альтернативы глава ТКГ Леонид Кравчук назвал Польшу.

Фото dilo.net.ua/

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