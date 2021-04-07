Украина ожидает от МВФ два транша

В НБУ рассчитывают, что Украина может получить два транша от Международного валютного фонда.

«Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительное течение переговоров, мы можем ориентироваться на два транша», — заявил агентству «Интерфакс-Украина» глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По его словам, даже в случае снижения объемов «нет ничего угрожающего»: «Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ — это в первую очередь не о деньгах, а о доверии к стране. Это — мощный сигнал инвесторам».

Выразив надежду на то, что после возвращения к обычному режиму работы Верховная Рада примет все необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы, он добавил, что НБУ не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.

Напомнив о соответствующей статье закона, он заявил: «Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта».

Ранее глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявлял, что для продолжения сотрудничества Украине необходимо выполнить как условия и обязательства, определенные в программе stand by, так и решить проблемы, препятствующие достижениям прошлых программ. Он, в частности, упоминал важности сохранения проведенных Нацбанком реформ и прогресс в укреплении НБУ с защитой его от внешнего давления; четкий план сокращения фискального дефицита и отказ от контроля над ценами на газ, а также соблюдение принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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