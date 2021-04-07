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Украина

В Украине зафиксирован антирекорд по суточной смертности от ковида

9:28 7 апреля 2021
Коронавирус

По состоянию на утро среды, 7 апреля, в Украине зафиксирован очередной печальный рекорд — за минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер 481 украинец.

Согласно данным, обнародованным министром здравоохранения Максимом Степановым, за сутки короновирусную инфекцию подтвердили у 15 415 человек.

Среди заболевших — 636 детей и 437 медработников. В больницы попали 5 587 пациентов, выздоровело — 11 472 человека.

Больше всего подтвержденных случаев «короны» зафиксировали в Киеве (1 417), Одесской (1 236), Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017) областях.

За прошедшие сутки 15 585 украинцев получили прививки против COVID-19.

Ранее Максим Степанов заявлял, что «эпидситуация на грани критичности» сложилась в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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В Украине зафиксирован антирекорд по суточной смертности от ковида

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