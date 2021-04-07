У Соловьева обсудили нанесение ядерного удара для остановки «наступления НАТО» на Донбассе

В России, которая усиленно стягивает войска и технику к границам Украины, заговорили о возможности нанесения демонстрационного ядерного удара на нейтральной территории якобы для того, чтобы «остановить НАТО».

Об этом всерьез говорили в популярной на росТВ программе любителя Запада Владимира Соловьева.

Его гости предложили нанести ядерный удар по «нейтральной территории», «где-нибудь в водах мирового океана», чтобы остановить «наступление НАТО» на Донбассе.

На вопрос Соловьева о том, может быть, начать уже сейчас, гости ответили утвердительно и привели в пример ядерный взрыв в японских городах Хиросиме и Нагасаки.

По мнению экспертов, в ближайшее время Россия сможет сосредоточить у границ Украины достаточно сил, чтобы начать полномасштабную наступательную операцию.

Фото ytro.ru/

94

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter