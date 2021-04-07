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Украина

Украина вышла на первое место в Европе по распространению ковида

8:01 7 апреля 2021
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По распространению коронавирусной инфекции Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers. На утро 6 апреля наша страна была третьей в Европе по скорости распространения ковида.

За минувшие сутки в мире диагностировали более 575 тысяч новых инфицированных COVID-19. Больше всего больных обнаружили в Индии (более 115 тысяч), Бразилии (почти 83 тысячи) США (более 62 тысяч) .

Далее в перечне идут Турция, Аргентина, Иран и Украина. Соседняя Россия находится на 12 месте в мире.

За сутки в мире от коронавируса умерли 11787 человек.

За все время пандемии вылечились от недуга более 107 миллионов человек. На сегодня в мире около 23 миллионов активных случаев заболевания.

Напомним, за сутки 5 апреля в Украине зафиксировали 13276 новых случаев коронавирусной болезни, умерли 430 больных, выздоровели 10240 человек.

Фото gazeta.ru/

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