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Украина

Миссия ОБСЕ рассказала, что узнала о гибели 5-летнего ребенка 2 апреля в Александровском

7:38 7 апреля 2021
представитель ОБСЕ

В ОБСЕ выяснили информацию о гибели ребенка в оккупированном боевиками поселке Александровское, в котором российские власти обвинили ВСУ. В англоязычном варианте отчета Миссии говорится, что мальчик погиб в результате взрывной травмы и осколочных ранений.

Поселок находится в 47 км к северо-востоку от Донецка и примерно в 14 км к югу от линии соприкосновения.

5 апреля сотрудники морга в оккупированном Донецке сообщили Миссии по телефону, что тело 5-летнего мальчика было доставлено 2 апреля. Ребенок умер из-за взрывной травмы и множественных осколочных ранений.

6 апреля бабушка мальчика рассказала представителям ОБСЕ по телефону, что днем 2 апреля внук находился у ее дома на улице Дорожной в Александровском, когда она услышала звук взрыва. Женщина увидела на улице черный и белый дым и своего внука, лежащего на земле. Она заметила следы осколков и следы повреждений на стене дома и ближайшем заборе.

Как сообщали «ФАКТЫ», украинская сторона направила СММ ОБСЕ ноту о намерениях оккупантов фальсифицировать события, связанные с гибелью пятилетнего ребенка и переложить вину на Украину. В ноте украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации говорится, что обвинения в адрес ВСУ беспочвенны. Киев непричастен к случившемуся. Кроме того, невозможно использовать беспилотник на расстоянии 15 километров от позиций ВСУ.
В свою очередь российский Следком возбудил уголовное дело по случаю гибели ребенка от взрыва боеприпасов.

Фото kp.ua/

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