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Украина

Кравчук нашел замену Беларуси для проведения заседаний ТКГ

22:32 6 апреля 2021
Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Леонид Кравчук, выступивший с инициативой о созыве экстренной встречи ТКГ, заявил, что минскую переговорную площадку можно перенести из Беларуси в Польшу. Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Первый президент напомнил, что у Украины с Польшей не всегда были дружественные отношения, но были и времена дружбы. В любом случае, это должна быть нейтральная демократическая страна.

По словам Кравчука, продолжать переговоры ТКГ в Беларуси, которая находится «под каблуком у Путина» и где убивают мирных митингующих, «нельзя ни в коем случае». Кроме того, Лукашенко говорит непристойные вещи в адрес Украины.

Россия будет против переноса, уточнил глава ТКГ, поскольку ей необходимо, чтобы на переговорах по Донбассу присутствовали представители ОРДЛО, а вывозить их в западные страны будет непросто.

Напомним, в 2018 году тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагал перенести переговоры ТКГ из Беларуси в Астану. А минувшим летом снова поднимался вопрос переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска. В качестве вариантов назывались Женева и Стокгольм.

Фото ukraina.ru/

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