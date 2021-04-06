После обстрела боевиков без воды остались десятки городов и сел на Донбассе

Во вторник, 6 апреля, в Донецкой области, в результате обстрела со стороны российских оккупантов, была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщили в компании «Вода Донбасса».

Обстрел произошел около пяти часов вечера. После этого подачу воды потребителям остановили.

Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода подает воду на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымские № 1, № 2.

От этих станций снабжаются водой более 50 населенных пунктов Донецкой области, в том числе Мариуполь.

Ранее «ФАКТЫ» писали об обострении на Донбассе и о гибели украинских бойцов.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ с инициативой о созыве экстренной встречи ТКГ.

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