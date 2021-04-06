Автосалоны в Украине теперь самостоятельно регистрируют новые автомобили, — МВД

В Украине с 6 апреля автосалоны получили право регистрировать новые транспортные средства. Об этом говорится на портале МВД.

Сообщается, что прямо в автосалоне при покупке нового авто можно сразу получить полный комплект документов и номерные знаки без посещения сервисного центра МВД.

Инициатива заработала после того, как Кабмин 16 февраля принял соответствующий документ.

«Участвовать в государственной регистрации авто могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и состоящих на учете в Главном сервисном центре МВД. Для этого необходимо получить доступ и стать пользователем Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине до 29 ноября 2021 года продлен эксперимент по внедрению электронных водительских прав и техпаспортов на автомобили.

Фото mvs.gov.ua/

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