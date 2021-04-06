Родом из Чернигова: стало известно имя второго бойца, погибшего 6 апреля под обстрелом на Донбассе

Во вторник, 6 апреля, в районе операции Объединенных сил на Донбассе получил осколочное ранение несовместимое с жизнью старший лейтенант Шпак Владимир Витальевич. О трагедии сообщили в 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского.

Произошло это около 11 часов утра в районе Невельского.

Владимир Шпак был родом из Чернигова. Он воевал на Донбассе с 2018 года.

«Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Всегда с нами, всегда воин, всегда побратим. Вечная слава Герою!», — написали бойцы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели солдата механизированного батальона отдельной танковой Северской бригады Максима Стеблянко. Боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Степное. За двое суток в зоне ООС погибли пятеро украинских защитников.

Фото facebook.com/58OMPBr/

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