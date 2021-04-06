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Украина

Боевики передали ВСУ тело пропавшего в зоне ООС бойца: военные рассказали детали

20:10 6 апреля 2021
каска

Во вторник, 6 апреля, на КПВВ «Марьинка» в Донецкой области представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего 10-й горно-штурмовой бригады.

Сообщается, что исчезновение военнослужащего в бригаде обнаружили вечером 3 апреля. Его оружие оказалось на месте. В это время в месте исчезновения никаких боевых столкновений зафиксировано не было.

Сам пропавший боец характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни.

Командование части приняло решение начать поиски пропавшего. Но первоочередные поисковые мероприятия не дали положительного результата. О факте исчезновения военнослужащего сообщили всем соответствующим службам.

Что именно могло случиться с бойцом, пока неизвестно. Рассматриваются версии потери ориентировки и даже похищения. В бригаде до последнего надеялись, что пропавший жив и с ним все в порядке.

Напомним, на Донбассе резко обострилась ситуация. Почти ежедневно гибнут украинские военные. Только за вчера и сегодня стало известно о гибели пятерых бойцов.

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