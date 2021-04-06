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Украина

Зеленский дал «добро» на выплату предпринимателям «коронавирусных» 8 тысяч гривен

20:01 6 апреля 2021
Деньги

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об одноразовой материальной выплате ФЛП, которые вынуждены приостановить свою деятельность из-за введения ограничительных мер в «красных» зонах. Об этом в своем Telegram-канале информирует Офис президента.

«Согласно закону, физические лица — предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в „красных“ зонах, получат из государственного бюджета Украины единоразовую материальную выплату в размере 8 000 грн», — сказано в сообщении.

Для получения материальную выплаты необходимо зарегистрироваться в едином портале государственных услуг «Дія».

В дополнение к государственной помощи ФЛП и наемные работники могут получить выплаты из местных бюджетов, если это предусмотрено органами самоуправления.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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