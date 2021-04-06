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Украина

Навсегда останется 23-летним: названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 6 апреля

19:38 6 апреля 2021
Свечи

Во вторник, 6 апреля, в районе операции Объединенных сил погиб солдат механизированного батальона 1 отдельной танковой Северской бригады Максим Стеблянко. Об этом воинская часть сообщает в своем Facebook.

Максим Стельянко подорвался на неизвестном взрывном устройстве недалеко от населенного пункта Степное — он получил смертельные ранения. Боец — родом из Сумской области. Ему было всего 23 года.

Ранее сообщалось, что в то же день погиб еще один боец ВСУ — он получил смертельные ранение в результате вражеского минометного огня в районе Невельского.

В связи с обострением ситуации возле линии разграничения глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ с инициативой о созыве экстренной встречи ТКГ.

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