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Украина

Медведчук официально избавился от НПЗ в России, поставляющего нефтепродукты боевикам Донбасса

17:35 6 апреля 2021
завод

Новошахтинский завод нефтепродуктов, находящийся в Ростовской области России, акциями которого владели жены народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, перешел крупному строительному подрядчику «Петон Инвест Технолоджи». Об этом пишет российский «Интерфакс».

Компания стала владельцем 93% уставного капитала ООО «Юг Энерго» (Ростов-на-Дону), основным активом которого является Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Сообщается, что «Юг Энерго» ранее было аффилировано с аграрной группой «Юг Руси» Сергея Кислова. Но в 2018 году оказалось под контролем двух кипрских офшоров — Ventolor Investments Ltd (60%) и Teteos Global Ltd (33%). Теперь эти доли перешли «Петон Инвест Технолоджи». Еще 7% «Юг Энерго» осталось у самого завода.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, по данным украинских спецслужб, обеспечивал нефтепродуктами подконтрольных России боевиков на Донбассе.

Напомним, 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против главы ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения. А 24 февраля суд арестовал нефтепродуктопровод из России, который связывают с окружением Медведчука.

Фото dostavka-toplivo-spb.ru/

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