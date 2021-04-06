На Донбассе 6 апреля погибли еще два бойца ВСУ

Во вторник, 6 апреля, кроме гибели бойца в районе Золотого-4, стало известно еще о потерях двух украинских военнослужащих из состава Объединенных сил. О гибели воинов сообщили в оперативно-тактической группировке «Схід».

Вследствие вражеского минометного огня в районе Невельского один украинский военнослужащий получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, во время эвакуации он умер.

Второй защитник подорвался на военном автомобиле недалеко от населенного пункта Степное. Ранения были несовместимые с жизнью.

«Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников», — говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля в районе Авдеевки на Донетчине от пули вражеского снайпера погиб украинский военнослужащий.

В связи с обострением в зоне боевых действий, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обратился к ОБСЕ с инициативой о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Фото 2day.kh.ua/

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