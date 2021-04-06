Шмыгаль доложил Зеленскому об улучшении ситуации с ковидом на Франковщине

В Ивано-Франковской области из больниц выписывается больше людей, чем туда попадает заболевших коронавирусом. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил президенту Владимиру Зеленскому на селекторном совещании, сообщает сайт главы государства.

«При сохранении такой динамики в ближайшее время область может попасть в оранжевую зону», — сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что улучшению ситуации должно поспособствовать и увеличение поставок вакцин, которое ожидается уже в апреле. В середине месяца планируются первые партии по программе COVAX. Также ожидается новая поставка китайского препарата Sinovac.

Министерство здравоохранения в соответствии с решением СНБО разрабатывает обновленный план вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Прикарпатье постепенно снимаются карантинные ограничения.

Фото: pixabay.com

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