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Украина

На Донбассе погиб инспектор батальона «Миротворец»

15:23 6 апреля 2021
Денис Миронов

Во вторник, 6 апреля, во время несения службы на блокпосту на окраине Сватово Луганской области умер инспектор батальона особого назначения «Миротворец» полиции Киевской области Денис Миронов. Об этом говорится в сообщении МВД.

Трагедия произошла в 8:30 утра. Умершему старшему лейтенанту было 34 года.

О причине смерти на сообщается.

«За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно и ответственно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. В профессиональной деятельности строго придерживался законности. В отношениях с коллегами по работе был тактичным и внимательным, пользовался авторитетом и уважением у руководства и среди личного состава.
Светлая память», — говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля в районе Авдеевки на Донетчине вражеский снайпер застрелил украинского военного. А в ночь на 6 апреля возле Золотое-4 в Луганской области, в результате обстрелов боевиков, погиб еще один боец ВСУ.

Фото facebook.com/mvs.gov.ua/

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