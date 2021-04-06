27.69 / 27.90 32.57 / 32.94
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Разведка узнала о гибели двух российских военных на Донбассе

15:07 6 апреля 2021
взрыв

На фоне обострения на Донбассе и подготовки армии РФ к вторжению в Украину, растут потери россиян, которые воюют в составе так называемых армии «ДНР» и «ЛНР».

Как сообщили в украинской разведке, 4 апреля в одном из соединений противника погибли двое российских военнослужащих и один получил тяжелое ранение.

Оккупанты подорвались на своих минах, которые хранились с нарушением мер безопасности.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обратился к ОБСЕ с инициативой о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу для обсуждения обострения ситуации на линии соприкосновения.

Фото из открытых источников

92

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Меган Маркл

Уволенный из-за Меган Маркл телеведущий назвал ее «помешанной герцогиней, которая хочет заработать миллионы»

Альбина Джанабаева

Беременная Альбина Джанабаева показала внушительный животик

Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер