Разведка узнала о гибели двух российских военных на Донбассе

На фоне обострения на Донбассе и подготовки армии РФ к вторжению в Украину, растут потери россиян, которые воюют в составе так называемых армии «ДНР» и «ЛНР».

Как сообщили в украинской разведке, 4 апреля в одном из соединений противника погибли двое российских военнослужащих и один получил тяжелое ранение.

Оккупанты подорвались на своих минах, которые хранились с нарушением мер безопасности.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обратился к ОБСЕ с инициативой о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу для обсуждения обострения ситуации на линии соприкосновения.

Фото из открытых источников

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