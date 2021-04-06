Женат, есть дети: названо имя погибшего возле Золотого-4 бойца ВСУ

В результате обстрела позиций ВСУ под населенным пунктом Золотое-4 погиб 49-летний боец 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Гелебрант. Об этом сообщила пресс-служба 92-й ОМБР в Facebook. Причиной смерти стало пулевое ранение головы.

«Боец находился на боевом дежурстве и был в средствах индивидуальной защиты», — уточнили сослуживцы погибшего.

Начальник регионального отдела информационного агентства Минобороны ArmiaInform в Харьковской области Виталий Саранцев уточнил Суспільне, что представители бригады уже выехали в Краснокутск, где живет семья Виктора — жена и сын.

Глава Краснокутской поселковой общины Ирина Карабут сообщила журналистам, что погибший родом с запада Украины, призывался в 2015 году, с 2018 — служил по контракту.

«В 2018 подписал контракт. Он женат. Его жена работает у нас в библиотеке. Есть дети. Он родом из западной Украины, там у него родители. Сейчас родные решают, где похоронят бойца», — сказала Карабут.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения обострения ситуации на линии соприкосновения.

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