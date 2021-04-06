Устроившие стрельбу в поезде офицеры оказались сотрудниками Госслужбы спецсвязи

Офицеры, которые в ночь на 6 апреля устроили стрельбу в поезде Константиновка-Киев, не являются военнослужащими ВСУ, а работают в Госслужбе спецсвязи. Об этом Укринформу сообщил начальник регионального отдела информагентства Минобороны АрмияInform в Харьковской области Виталий Саранцев.

Тем временем в полиции Харьковской области заявили, что устроившие стрельбу военные забаррикадировались в купе и угрожали в случае штурма открыть огонь на поражение. Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 2:00 6 апреля.

После этого правоохранители сразу заблокировали место происшествия, а пассажиров эвакуировали. Была введена специальная операция «Гром» и привлечен КОРД.

«Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение. В результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут. Ими оказались двое военнослужащих, направлявшихся в Киев», — сообщили в Отделе коммуникации Полиции Харькова.

На данный момент один из военных, 30-летний мужчина, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Со вторым работают следователи.

Уголовное производство открыто по части 4 статьи 296 («Хулиганство») и части 1 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Обстоятельства происшествия выясняются, заявили в полиции.

Напоминаем, офицеры стреляли в купе из табельного оружия. Никто из них во время инцидента не пострадал.

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