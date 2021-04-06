Остались родители и сестра: названо имя погибшего на Донетчине бойца ВСУ

В Донецкой области от пули снайпера боевиков «ДНР» в понедельник, 5 апреля, погиб боец ВСУ Владислав Мороз. Об этом горсовет Монастырища сообщает в своем Facebook.

Владислав Мороз был жителем села Халаидово Монастырищенского района Черкасской области. Он проходил службу по контракту и погиб от пулевого ранения во время обстрела вблизи населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области. У Владислава Мороза остались родители и сестра.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года на Донбассе погибли более 20 украинских военных. Среди последних потерь — гибель главного сержанта горно-штурмового взвода Сергея Сулимы, которая произошла в субботу, 3 апреля, а на следующий день погиб младший сержант Андрей Горлатый.

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