Зеленский назвал НАТО единственным путем завершить войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Североатлантический альянс «единственным путем к завершению войны на востоке Украины» и отметил важность получения нашей страной плана действий по членству в НАТО.

Как сообщают в Офисе президента, глава государства во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что в Украине работают над реформированием армии и оборонного сектора, но «одними реформами Россию не остановить». «НАТО — единственный путь к завершению войны на Донбассе. ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — Авт.) станет настоящим сигналом для России», — добавил Зеленский.

Также во время разговора обсуждалось увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск, гибель украинских военных, а также скопление войск и техники ВС РФ у границ с Украиной.

Владимир Зеленский поблагодарил Йенса Столтенберга за внимание Альянса к безопасности ситуации вокруг Украины и призвал страны — члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в этом регионе.

Напомним, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выступил с инициативой об экстренной встрече Трехсторонней контактной группы для обсуждения обострения ситуации на линии соприкосновения, где за последние сутки погибли двое бойцов ВСУ.

Фото Владимира Зеленского из соцсетей.

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