В Запорожской области отменили для русского языка региональный статус
Суд в Запорожской области отменил решение о признании русского языка региональным на территории региона.
Об этом сообщает Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь.
«Наконец-то отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области», — пишет языковой омбудсмен на своей страничке в соцсетях.
Он сообщает, что Запорожским окружным административным судом было принято решение о признании противоправным и недействительным решение облсовета
Тарас Креминь добавляет, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана — то есть с 23 апреля 2021 года.
Напомним, что ранее русский язык утратил статус регионального в Одесской области.
Иллюстративное изображение с Pixabay.127
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