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Украина

В Запорожской области отменили для русского языка региональный статус

12:48 6 апреля 2021
Судейский молоток

Суд в Запорожской области отменил решение о признании русского языка региональным на территории региона.

Об этом сообщает Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь.

«Наконец-то отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области», — пишет языковой омбудсмен на своей страничке в соцсетях.

Он сообщает, что Запорожским окружным административным судом было принято решение о признании противоправным и недействительным решение облсовета от 16.08.2012 «О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренные Законом Украины „Об основах государственной языковой политики“ на территории Запорожской области».


Тарас Креминь добавляет, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана — то есть с 23 апреля 2021 года.

Напомним, что ранее русский язык утратил статус регионального в Одесской области.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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