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Украина

Кравчук инициировал экстренную встречу ТКГ из-за эскалации на Донбассе

12:46 6 апреля 2021
Леонид Кравчук в Раде

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения обострения ситуации на линии соприкосновения. Об этом пресс-служба делегации сообщила в Telegram.

Там указали, что с момента прошлого заседания ТКГ 30 марта в результате обстрела позиций Вооруженных Сил Украины был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области, погибли трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины и еще четверо получили боевые ранения и травмы.

«Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ОРДЛО вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров», — говорится в заявлении.

Напомним, экс-глава МИД Украины Павел Климкин объясняет обострение на Донбассе подготовкой к к сентябрьским выборам в Госдуму. Об этом читайте в статье «ФАКТОВ» «Павел Климкин: «Путину к сентябрьским выборам в Госдуму нужна маленькая победоносная война. Он над этим думает».

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