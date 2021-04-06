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Украина

Степанов назвал эпидситуацию в Украине «на грани критичности»

12:40 6 апреля 2021
Больница

За последнюю неделю в Украине ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом — растет количество новых и летальных исходов. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге.

«Статистика за прошедшую неделю достаточно печальная. В динамике, если проанализировать, например, количество смертельных случаев, то за неделю эта цифра составила 2 455, что на 400 смертельных случаев больше, чем на позапрошлой неделе. Также у нас выросло общее количество заболевших за неделю и составило 103 497 сообщений о заболеваемости COVID-19 за неделю», — привел данные Максим Степанов

Он отметил, что 11 областей находятся в «красной зоне» карантина, а общая заполняемость коек с кислородом составляет уже около 58%. По словам министра, «эпидситуация на грани критичности» в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях.

«Мы увеличили количество коек и мощности нашей медицинской системы до просто невероятных цифр. У нас количество коек с кислородом составляет около 67 тысяч. Это уже мы дошли до определенного предела — и увеличивать дальше некуда, потому что другие болезни не делали каникул, и их надо также лечить», — подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, среди европейских стран Украина находится на третьем месте по распространению COVID-19.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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