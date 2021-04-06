На канале Ахметова случился курьез с оскорблением в его адрес

В разгар транспортного локдауна телеканал Рината Ахметова «Украина 24» начал рекламировать велосипеды как удобный способ добраться на работу.

В то же время в эфире случился конфуз, когда журналистка (также оседлавшая велосипед) решила поинтересоваться мнением горожан об этом способе передвижения.

«Почему вы решили избрать этот вид транспорта?», — задала она вопрос, на который проезжающий навстречу мужчина ответил нецензурным эпитетом в адрес самого Ахметова.

Тем не менее журналистка не смутилась и продолжила свой рассказ.

«Это же надо было — остановиться, взять микрофон, чтобы засветить своим интеллектом», — удивился ведущий в студии.

Напомним, ранее собака в прямом эфире отобрала микрофон у ведущей прогноза погоды.

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