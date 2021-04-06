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Украина

Украина направила ОБСЕ ноту из-за фейков вокруг гибели ребенка в Александровском

12:07 6 апреля 2021
СЦКК

В специальную мониторинговую миссию ОБСЕ направлена нота о намерениях оккупационной администрации временно оккупированного населенного пункта Александровского (Донецкая область) фальсифицировать события, связанные с гибелью пятилетнего ребенка.

Как сообщают в украинской делегации в ТКГ, в документе отмечается, что в России и в оккупированных районах «активно распространяется информация о гибели 2 апреля пятилетнего ребенка и пожилой женщины в частном домовладении» якобы в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с БПЛА ВС Украины.

«Российская сторона не предоставила какие-либо доказательства (фото/ видео-материалы; фрагменты взрывного устройства; точные координаты, время и место события; персональную информацию о жертвах, характер полученных ранений и т. д.) о причастности к событию украинской стороны», — отмечается в ноте украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации.

С учетом значительной удаленности населенного пункта от линии соприкосновения сторон (около 15 км), украинская сторона заявляет о невозможности использования БПЛА, отрицает свою причастность к случившемуся и называет обвинения беспочвенными.

Напоминая, что подразделения ВС Украины строго придерживаются мер по усилению режима прекращения огня, в том числе и запрета на использование любых видов летательных аппаратов, СММ ОБСЕ просят «тщательно проверить изложенную выше информацию с целью установления истины и проинформировать о результатах украинскую сторону СЦКК».

Напомним, что российский Следком возбудил уголовные дела по двум случаям, когда на Донбассе от взрывов боеприпасов погибли люди.

Фото со странички командования ООС в социальных сетях.

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