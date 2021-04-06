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Украина

Ряд маршрутчиков Киева отказались выходить на работу

11:28 6 апреля 2021
Маршрутки Киева

Утром 6 апреля в Киеве не вышла на работу часть водителей маршрутных такси. В интервью Суспільному председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко объяснил решение низким пассажиропотоком и массовым несоблюдением правил локдауна.

«Ситуация действительно усложняется. Еще было таким мотиватором то, что водители отказываются работать, то, что их останавливали (полицейские для проверки соблюдения правил карантина — ред.), которые обнаружили, что большинство пассажиров не имеют спецпропусков», — рассказал Моисеенко.

По его словам, нарушители пытались попасть в салон автобусов «любыми способами» и со скандалами.

При этом с 5 апреля поставщики топлива начали отгружать продукт транспортникам только по предоплате, хотя раньше давали отсрочку до 5−10 дней.

«Сейчас перед фактом поставили. Учитывая, что большинство предприятий не имеет кризисных средств, в дальнейшем может возникнуть такая ситуация, что перевозчики откажутся работать, потому что им просто нечем будет заправить автобусы», — отметил председатель Ассоциации перевозчиков.

Подробнее о «карантинном» транспортном коллапсе в Киеве читайте в статье «ФАКТОВ» «Из центра Киева на Позняки за 969 гривен: как киевляне добирались на работу в первый день локдауна».

Фото Киевский городской портал

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