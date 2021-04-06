Благовещение 2021: что можно и чего нельзя делать 7 апреля

7 апреля православные и грекокатолики отмечают один из 12 самых важных праздников литургического года — Благовещение Пресвятой Богородицы, который Иоанн Златоуст в своих трудах называл «корнем праздников».

Благовещение посвящено событию, описанному евангелистом Лукой: архангел Гавриил принес в Назарет Деве Марии благую весть (благовещение — это и есть перевод с греческого на русский язык слова «Евангелие», что значит «благая весть»): именно она избрана Богом, чтобы, зачав от Святого Духа, стать Матерью Иисуса Христа, который будет наречен Сыном Божьим и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. На что Мария ответила архангелу: «Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему». Считается, что именно в момент произнесения Марией этих слов и произошло непорочное зачатие Иисуса Христа. Так, с благой вести, принесенной посланником Бога, и с согласия Богородицы выполнить волю Божью, началось спасение всего человечества.

Церковь Благовещения над источником Пресвятой Богородицы в Назарете, у которого, согласно православной традиции, совершилась первая часть Благовещения

История праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из старейших праздников. В церковном календаре с датой 7 апреля (25 марта по старому стилю) он был установлен приблизительно в IV веке, после того как христиане стали отмечать Рождество Христово 7 января (25 декабря по старому стилю). Понятно, что 7 апреля — это условная дата празднования, которая возникла при простом вычитании от даты Рождества Христова ровно девяти месяцев. Правда, некоторые церковные авторы (например, святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский), ориентируясь на мнение, что именно на 25 декабря (по старому стилю) приходится сотворение Богом человека, впоследствии совершившего грех и изгнанного за это из Рая, считали что на ту же дату должно было прийтись и зачатие Христа (Нового Адама) — события, с которого началось искупление человечества.

«Благовещение» (ок. 1040). Мозаики на двух столбах Софии Киевской. Самое раннее изображение Благовещения в искусстве славян

Но еще раньше, до установления конкретной даты праздника, Благовещение уже отмечалось христианами. Первые упоминания о нем относятся к III веку. Причем в древние времена праздник этот имел разные названия и относился в разные периоды то к Господским, то к Богородичным праздникам. Приблизительно с VII века он получил название, которое в православии сохранилось и до настоящего времени, — Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. И относится он к Богородичным праздникам, а потому службы священники проводят в облачении голубого цвета.

Что можно и нужно делать

Как и в любой другой большой церковный праздник, в Благовещение каждому верующему христианину желательно посетить церковную службу. Конечно, если это не нарушит правил карантина, установленных в нашей стране. Но время для молитвы выделить надо непременно.

В честь праздника Благовещения в гастрономических правилах Великого поста делается послабление — разрешены рыбные блюда и вино.

Чему всегда и без ограничений можно посвящать время в этот праздник, так это помощи тем, кто в ней нуждается.

Чего нельзя делать на Благовещение

На Благовещение в храмах не совершаются заупокойные службы и моления, так как в такой праздник не годится предаваться печали.

Конечно, в этот день, как, впрочем, и в другое время, надо избегать ненужной суеты, ненависти, гнева, раздражения и злости.

Не одобряется церковью вера в приметы и другие «забобони».

Словом, нужно избегать всего, что может помешать встретить этот праздник с радостью и благодарностью Господу и Божьей Матери.

В праздник Благовещения в храмах не совершается венчание.

Народные традиции

В народе Благовещение — это один из самых почитаемых праздников. Знатоки украинских народных традиций в книге «Святі і свята України» рассказывают о связанных с ним старинных поверьях: «На Благовіщення та Пасху грішників у пеклі не мучать», «Як Благовіщення проведеш, так і весь рік», «На Благовіщення птиця гнізда не в'є, дівка коси не плете». Пересказывается в книге и ходившая в народе печальная история кукушки — единственной птицы, которая вила гнездо в этот праздник. За что и была наказана Богом тем, что осталась без своего гнезда и вынуждена была подкладывать яйца в чужие гнезда. Вот и попыталось однажды кукушечье семейство подложить «такую свинью» снегирю. Тот воспротивился и в пылу битвы убил мужа кукушки, сделав ее еще и вдовой. Так и страдает кукушка. А грудка снегиря с тех пор окрашена в красный цвет — залита кровью поверженного врага. (На самом деле церковных запретов на работу как таковую в этот день нет — при необходимости можно и срочную работу делать, и косы плести. Желательно только отказаться от дел, выполнение которых вполне может подождать, чтобы больше времени посвятить Богу и Богородице.)

Дошло до наших дней и верование, что от Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается 4 декабря, и до Благовещения нельзя заниматься сельхозработами на земле — все это время «земля відпочиває і сили набирається». А на Благовещение сам Господь благословляет землю. Отсюда и традиция освящать перед праздником или даже в день Благовещения семена для посадки. И, конечно, молитвенно попросить у Богородицы помощи в получении хорошего урожая.

Особой силой, практически равной крещенской и сретенской воде, наделяли простые люди освященные в день праздника просфоры. Как и святую воду, их тоже принято было хранить за образами. Народные целители считали, что такая просфора поможет победить лихорадку. Хлеборобы «сеяли» смешанные с землей кусочки просфоры по четырем углам нивы, «щоб дощова хмара її не минала», и закапывали ее в землю «щоб град посіву не побив», а пасечники добавляли ее крошки в мед, «щоб бджоли роїлися».

Икона из монастыря св. Екатерины на Синае. Конец XII в.

Дошла до наших дней и давняя традиция выпускать на волю в день Благовещения птиц, «щоб співали на волі, Бога прославляли та просили щастя-удачі тому, хто їх випустив». (Кстати, эта народная традиция уже давно «воцерковилась». Каждый год на Благовещение в церквях выпускают в небо белых голубей — в память о голубе, в виде которого на Иисуса сошел Дух Святой во время его Крещения в реке Иордан.) Вообще хозяева в этот день старались выпустить на весеннее солнышко всех своих животных, даже собак и котов — «щоб чули весну і самі про себе дбали».

А девушки, идя по воду в этот день, внимательно смотрели под ноги. Считалось, что та, которая по дороге найдет цветок первоцвета, уже летом выйдет замуж. Предрекал счастье и найденный в этот день подснежник. Говорили, что если умыться водой, в которой полежит этот цветок, можно стать первой красавицей.

Но еще одно бытующее в народе поверье предупреждало, что все, что родится в день Благовещения, будет плохо расти. Что подтверждалось и поговорками: «Від благовісного теляти добра не ждати» и «Благовісне яйце під курку не кладуть».

Погодные приметы В этот праздник наблюдали за погодой. Утверждалось, что по ней можно было и с видами на урожай определиться, и понять, чего от нее ждать в ближайшее время. Так, если перед восходом солнца на Благовещение погода будет тихой и ясной, можно надеяться на хороший урожай хлебных зерновых. Если на Благовещение ударит мороз, хорошо уродятся огурцы. Гроза в этот день говорит о том, что можно будет собрать много орехов. Дождь обещает осенью удачу грибникам. А вот снег в этот праздник предрекает неурожайное лето. Теплая ночь накануне Благовещения — к теплой весне. Мороз и снег в этот день предупреждают, что весна будет поздней. Какая погода на Благовещение, такая и на Пасху будет.

О том, как Благовещение встречают христиане западного обряда, которые отмечают праздник 25 марта, читайте здесь.

Фото в заголовке: «Благовещение», Сандро Боттичелли, 1485 г., из собрания Музея искусства «Метрополитен», США

402

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter