Военные сборы объявили на юге Украины

Сухопутные войска ВСУ начали проведение сборов территориальной обороны в южных регионах Украины. Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск, учения проводятся в «отдельных областях южного региона Украины».

Также отмечается, что основными целями сборов является совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах:

по охране и защите административной границы с АР Крым, прикрытие десантно-доступных участков побережья;

по выполнению задач контроля в населенных пунктов (в т.ч. с введением комендантского часа), по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несению службы на блокпостах;

по борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

Напомним, накануне Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность данными о том, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной и потребовали, чтобы Москва объяснила провокации.



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