Украина заняла в Европе третье место по распространению ковида

Украина, где по состоянию на утро вторника, 6 апреля, подтверждены 13276 новых случаев заражения, занимает в Европе третье место по скорости распространения коронавирусной инфекции.

Как передает «Украинская правда» со ссылкой на данные Worldometers, за минувшие сутки в мире диагностировали более 468 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, США, Турции.

Отмечается, что Украина занимает 11 место в мире и третье — в Европе.

Так, в Индии зафиксировали более 96 тысяч новых заражений, в США — более 50 тысяч, в Турции — более 42 тысяч.

Напомним, что в украинском Минздраве ожидают, что в ближайшие десять дней количество новых случаев заболеваемости COVID-19 будет расти, однако надеются на стабилизацию ситуации после 15 апреля, если карантинные меры будут соблюдаться.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter